Беллуччи разозлил Джумхура фейковым рукопожатием у сетки после матча в Мадриде

Весьма напряжённо завершился матч первого круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) между 63-й ракеткой мира из Боснии и Герцеговины Дамиром Джумхуром и 66-м номером мирового рейтинга из Италии Маттией Беллуччи.

Джумхур выиграл данный поединок со счётом 4:6, 6:4, 6:2.

Приближаясь к сетке, Дамир по традиции протянул руку сопернику, Беллуччи тоже делал это в ответ, однако, как только Джумхур приблизился к сетке, итальянец руку убрал, тем самым исполнив фейковое рукопожатие. Это, по всей видимости, сильно разозлило Дамира. Беллуччи пытался исправить ситуацию: снова подавал руку Джумхуру, однако тот демонстративно игнорировал жест соперника.

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

Собирая сумку, Джумхур что-то кричал в сторону Беллуччи.