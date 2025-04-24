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Беллуччи разозлил Джумхура фейковым рукопожатием у сетки после матча в Мадриде

Беллуччи разозлил Джумхура фейковым рукопожатием у сетки после матча в Мадриде
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Весьма напряжённо завершился матч первого круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) между 63-й ракеткой мира из Боснии и Герцеговины Дамиром Джумхуром и 66-м номером мирового рейтинга из Италии Маттией Беллуччи.

Мадрид (м). 1-й круг
24 апреля 2025, четверг. 12:10 МСК
Дамир Джумхур
Босния и Герцеговина
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		4 2
         
Маттия Беллуччи
Италия
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи

Джумхур выиграл данный поединок со счётом 4:6, 6:4, 6:2.

Приближаясь к сетке, Дамир по традиции протянул руку сопернику, Беллуччи тоже делал это в ответ, однако, как только Джумхур приблизился к сетке, итальянец руку убрал, тем самым исполнив фейковое рукопожатие. Это, по всей видимости, сильно разозлило Дамира. Беллуччи пытался исправить ситуацию: снова подавал руку Джумхуру, однако тот демонстративно игнорировал жест соперника.

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

Собирая сумку, Джумхур что-то кричал в сторону Беллуччи.

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