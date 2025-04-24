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19-летняя Александра Эала выиграла третий сет подряд у Иги Швёнтек

19-летняя Александра Эала выиграла третий сет подряд у Иги Швёнтек
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72-я ракетка мира 19-летняя представительница Филиппин Александра Эала выиграла третий подряд сет у пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», второй ракетки мира польки Иги Швёнтек.

Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2025, четверг. 16:40 МСК
Александра Эала
Филиппины
Александра Эала
А. Эала
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		4
4 		4
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

В данный момент Эала (WC) сражается со Швёнтек (2) во втором круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Александра выиграла стартовый сет со счётом 6:4.

Ранее, на хардовом турнире WTA-1000 в Майами (США), Эала (WC) сенсационно выбила Швёнтек (2) из сетки в четвертьфинале, не уступив ни сета бывшей первой ракетке мира (6:2, 7:5).

Ранее Эала стала всего лишь второй азиатской теннисисткой-тинейджером, которой удалось одержать пять и более побед на турнирах категории WTA-1000 (с момента введения формата в 2009 году) за один календарный год после японки Наоми Осаки (в 2017-м).

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