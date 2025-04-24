19-летняя Александра Эала выиграла третий сет подряд у Иги Швёнтек

72-я ракетка мира 19-летняя представительница Филиппин Александра Эала выиграла третий подряд сет у пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», второй ракетки мира польки Иги Швёнтек.

В данный момент Эала (WC) сражается со Швёнтек (2) во втором круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Александра выиграла стартовый сет со счётом 6:4.

Ранее, на хардовом турнире WTA-1000 в Майами (США), Эала (WC) сенсационно выбила Швёнтек (2) из сетки в четвертьфинале, не уступив ни сета бывшей первой ракетке мира (6:2, 7:5).

Ранее Эала стала всего лишь второй азиатской теннисисткой-тинейджером, которой удалось одержать пять и более побед на турнирах категории WTA-1000 (с момента введения формата в 2009 году) за один календарный год после японки Наоми Осаки (в 2017-м).