19-летняя Александра Эала выиграла третий сет подряд у Иги Швёнтек

72-я ракетка мира 19-летняя представительница Филиппин Александра Эала выиграла третий подряд сет у пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», второй ракетки мира польки Иги Швёнтек.
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В данный момент Эала (WC) сражается со Швёнтек (2) во втором круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Александра выиграла стартовый сет со счётом 6:4.
Ранее, на хардовом турнире WTA-1000 в Майами (США), Эала (WC) сенсационно выбила Швёнтек (2) из сетки в четвертьфинале, не уступив ни сета бывшей первой ракетке мира (6:2, 7:5).
Ранее Эала стала всего лишь второй азиатской теннисисткой-тинейджером, которой удалось одержать пять и более побед на турнирах категории WTA-1000 (с момента введения формата в 2009 году) за один календарный год после японки Наоми Осаки (в 2017-м).
- 24 апреля 2025
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