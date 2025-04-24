Жозе Моргаду отреагировал на успешный старт Мирры Андреевой на турнире в Мадриде
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Известный португальский журналист Жозе Моргаду отреагировал на победу седьмой ракетки мира Мирры Андреевой в первом круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде. 17-летняя россиянка обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову, занимающую 58-ю строчку рейтинга WTA. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.
Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2025, четверг. 14:30 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Мари Боузкова
М. Боузкова
«Хороший старт Андреевой в Мадриде. Именно здесь всё и началось для неё два года назад», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.
В третьем круге турнира в Мадриде Андреева-младшая сыграет с польской теннисисткой Магдаленой Френх, занимающей 27-ю строчку в рейтинге WTA. «Тысячник» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующая чемпионка соревнований — польская теннисистка Ига Швёнтек.
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