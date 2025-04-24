Жозе Моргаду отреагировал на успешный старт Мирры Андреевой на турнире в Мадриде

Известный португальский журналист Жозе Моргаду отреагировал на победу седьмой ракетки мира Мирры Андреевой в первом круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде. 17-летняя россиянка обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову, занимающую 58-ю строчку рейтинга WTA. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

«Хороший старт Андреевой в Мадриде. Именно здесь всё и началось для неё два года назад», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

В третьем круге турнира в Мадриде Андреева-младшая сыграет с польской теннисисткой Магдаленой Френх, занимающей 27-ю строчку в рейтинге WTA. «Тысячник» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующая чемпионка соревнований — польская теннисистка Ига Швёнтек.