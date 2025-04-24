Мирра Андреева: эмоции на корте помогают, но после матча всегда прошу прощения у Кончиты

Серебряный призёр Олимпиады-2024, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о своём поведении в победном матче с 58-й ракеткой мира из Чехии Мари Боузковой на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу россиянки.
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— Очень много нервов было во втором сете: ракетка полетела, саркастичнее жесты в сторону бокса. Тебе это помогает, или ты себя коришь?
— 50 на 50. Во время матча это помогает выплеснуть эмоции, гнев. После этого я начинаю играть спокойнее. Но после матча я сразу прошу прощения у Кончиты. С ней мы про это часто говорим. Конечно, есть черта, за которую нельзя переступать, и я не буду этого делать, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 24 апреля 2025
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