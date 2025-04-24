Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева: эмоции на корте помогают, но после матча всегда прошу прощения у Кончиты

Мирра Андреева: эмоции на корте помогают, но после матча всегда прошу прощения у Кончиты
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2024, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о своём поведении в победном матче с 58-й ракеткой мира из Чехии Мари Боузковой на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу россиянки.

Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2025, четверг. 14:30 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Мари Боузкова
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова

— Очень много нервов было во втором сете: ракетка полетела, саркастичнее жесты в сторону бокса. Тебе это помогает, или ты себя коришь?
— 50 на 50. Во время матча это помогает выплеснуть эмоции, гнев. После этого я начинаю играть спокойнее. Но после матча я сразу прошу прощения у Кончиты. С ней мы про это часто говорим. Конечно, есть черта, за которую нельзя переступать, и я не буду этого делать, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Материалы по теме
Четыре россиянки — в третьем круге Мадрида: Мирре не помешали даже семь двойных ошибок
Четыре россиянки — в третьем круге Мадрида: Мирре не помешали даже семь двойных ошибок
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android