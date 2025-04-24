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Мирра Андреева: я готова выиграть «Большой шлем»

Мирра Андреева: я готова выиграть «Большой шлем»
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Серебряный призёр Олимпиады-2024, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева заявила о готовности выиграть турнир «Большого шлема».

— Главная цель на грунте — «Ролан Гаррос». Если сравнивать тебя с тобой прошлогодней, сейчас после двух «тысячников» ты чувствуешь себя готовой выиграть «Шлем»?
— Наверное, да. Конечно, если спросить любого игрока, он так ответит. Самое главное, как я себя проявлю на корте и в важных матчах. Мне кажется, что я готова. Главное, как я справлюсь с нервами и со всеми непростыми ситуациями на турнире, — заявила Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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