Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Диана Шнайдер прокомментировала стартовую победу на турнире в Мадриде

Диана Шнайдер прокомментировала стартовую победу на турнире в Мадриде
Комментарии

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала выход в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Во втором круге она обыграла американку Кэти Волынец со счётом 6:1, 6:2.

Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2025, четверг. 15:40 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Кэти Волынец
США
Кэти Волынец
К. Волынец

«Выиграла за 75 минут, хотя могло быть и дольше. Соперница славится любовью к долгим матчам. Довольна, что держала себя в руках. Много геймов могли пойти в другую сторону. Хорошо, что держалась, делала то, что должна, об этом мы и говорили с Динарой.

Довольна своей игрой. Я почти сразу почувствовала, что вошла в матч. Мы всё-таки здесь уже пять дней тренируемся, хотя кажется, что недели две. Я хорошо прибилась к кортам», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Материалы по теме
Четыре россиянки — в третьем круге Мадрида: Мирре не помешали даже семь двойных ошибок
Четыре россиянки — в третьем круге Мадрида: Мирре не помешали даже семь двойных ошибок
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android