Диана Шнайдер прокомментировала стартовую победу на турнире в Мадриде

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала выход в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Во втором круге она обыграла американку Кэти Волынец со счётом 6:1, 6:2.

«Выиграла за 75 минут, хотя могло быть и дольше. Соперница славится любовью к долгим матчам. Довольна, что держала себя в руках. Много геймов могли пойти в другую сторону. Хорошо, что держалась, делала то, что должна, об этом мы и говорили с Динарой.

Довольна своей игрой. Я почти сразу почувствовала, что вошла в матч. Мы всё-таки здесь уже пять дней тренируемся, хотя кажется, что недели две. Я хорошо прибилась к кортам», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.