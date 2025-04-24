Диана Шнайдер прокомментировала стартовую победу на турнире в Мадриде
Поделиться
13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала выход в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Во втором круге она обыграла американку Кэти Волынец со счётом 6:1, 6:2.
Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2025, четверг. 15:40 МСК
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Кэти Волынец
К. Волынец
«Выиграла за 75 минут, хотя могло быть и дольше. Соперница славится любовью к долгим матчам. Довольна, что держала себя в руках. Много геймов могли пойти в другую сторону. Хорошо, что держалась, делала то, что должна, об этом мы и говорили с Динарой.
Довольна своей игрой. Я почти сразу почувствовала, что вошла в матч. Мы всё-таки здесь уже пять дней тренируемся, хотя кажется, что недели две. Я хорошо прибилась к кортам», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 апреля 2025
-
19:38
-
19:31
-
19:30
-
19:20
-
18:57
-
18:57
-
18:49
-
18:48
-
18:42
-
18:27
-
18:26
-
18:18
-
18:03
-
17:56
-
17:56
-
17:46
-
17:41
-
17:34
-
17:25
-
17:15
-
17:07
-
17:05
-
17:05
-
16:57
-
16:19
-
15:49
-
15:40
-
15:32
-
15:11
-
14:56
-
14:37
-
14:29
-
14:10
-
14:06
-
13:51