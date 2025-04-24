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Диана Шнайдер подробно рассказала о нюансах работы с Динарой Сафиной

Диана Шнайдер подробно рассказала о нюансах работы с Динарой Сафиной
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер раскрыла нюансы работы с бывшей первой ракеткой мира Динарой Сафиной.

— Рублёв говорил, что Сафин меняет полностью и его психологию. Что вы меняете с Динарой?
— Не скажу, что мы кардинально меняем технику. Мы работаем над аспектами игры. Тяжёлый мяч — играем по диагонали. Удобный — значит, можно быть более агрессивной. Добавляем вариативности: резаные, укороченные, если надо отыграться, то кинуть свечку. В общем, стараемся разнообразить игру. Ну и, конечно, работаем над психологией. Важно, чтобы я не нагнетала саму себя из-за ошибок. Понятно, что все ошибаются, но я вот слишком много на этом концертирую своего внимания. Мне это мешает, поэтому мы много уделяем этому времени. Это уже приносит плоды. Понятно, что не идеально, есть куда расти, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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