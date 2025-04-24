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Кузнецова — о критике Стаббс в адрес Соболенко: ждём ответа от Арины

Кузнецова — о критике Стаббс в адрес Соболенко: ждём ответа от Арины
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Победительница двух турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на слова чемпионки четырёх турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира в парном разряде австралийки Ренне Стаббс в адрес первой ракетки мира Арины Соболенко. Стаббс раскритиковала поведение белорусской теннисистки после поражений.

«Ренне Стаббс заявила, что её раздражают слова Арины Соболенко в адрес своей команды после поражений. Мне нравятся такие открытые высказывания, когда говорят прямо и не скрывая. Не могу сказать, согласна или нет, потому что за речами Арины не следила. Ждём ответа от неё», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

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