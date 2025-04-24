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Александрова вместе с американкой Стирнс вышла в 1/8 финала парного турнира в Мадриде

Российская теннисистка Екатерина Александрова и американка Питон Стирнс успешно стартовали в парном разряде грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче первого круга Александрова и Стирнс со счётом 6:7 (6:8), 6:2, [10:4] обыграли дуэт Анна Блинкова (Россия) — Фансянь У (Китайский Тайбэй).

Встреча пар продлилась 1 час 35 минут. В её рамках Александрова/Стирнс один раз подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Блинковой и Фансянь один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Следующими соперницами Александровой и Стирнс станут Виктория Азаренко (Беларусь) и Эшлин Крюгер (США), получившие уайлд-кард от организаторов.