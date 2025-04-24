Александрова вместе с американкой Стирнс вышла в 1/8 финала парного турнира в Мадриде
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Российская теннисистка Екатерина Александрова и американка Питон Стирнс успешно стартовали в парном разряде грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
В матче первого круга Александрова и Стирнс со счётом 6:7 (6:8), 6:2, [10:4] обыграли дуэт Анна Блинкова (Россия) — Фансянь У (Китайский Тайбэй).
Мадрид — парный разряд (ж). 1-й круг
24 апреля 2025, четверг. 16:30 МСК
Екатерина Александрова
Питон Стирнс
Е. Александрова П. Стирнс
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|1 10
|
|2
|0 4
Анна Блинкова
Фансянь У
А. Блинкова Ф. У
Встреча пар продлилась 1 час 35 минут. В её рамках Александрова/Стирнс один раз подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Блинковой и Фансянь один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
Следующими соперницами Александровой и Стирнс станут Виктория Азаренко (Беларусь) и Эшлин Крюгер (США), получившие уайлд-кард от организаторов.
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