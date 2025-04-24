Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александрова вместе с американкой Стирнс вышла в 1/8 финала парного турнира в Мадриде

Александрова вместе с американкой Стирнс вышла в 1/8 финала парного турнира в Мадриде
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Екатерина Александрова и американка Питон Стирнс успешно стартовали в парном разряде грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче первого круга Александрова и Стирнс со счётом 6:7 (6:8), 6:2, [10:4] обыграли дуэт Анна Блинкова (Россия) — Фансянь У (Китайский Тайбэй).

Мадрид — парный разряд (ж). 1-й круг
24 апреля 2025, четверг. 16:30 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Питон Стирнс
США
Питон Стирнс
Е. Александрова П. Стирнс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 6 		6 1 10
7 8 		2 0 4
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
Фансянь У
Китайский Тайбэй
Фансянь У
А. Блинкова Ф. У

Встреча пар продлилась 1 час 35 минут. В её рамках Александрова/Стирнс один раз подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Блинковой и Фансянь один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Следующими соперницами Александровой и Стирнс станут Виктория Азаренко (Беларусь) и Эшлин Крюгер (США), получившие уайлд-кард от организаторов.

Материалы по теме
Четыре россиянки — в третьем круге Мадрида: Мирре не помешали даже семь двойных ошибок
Четыре россиянки — в третьем круге Мадрида: Мирре не помешали даже семь двойных ошибок
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android