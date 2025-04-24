Елена Остапенко сенсационно проиграла Севастовой на старте турнира в Мадриде

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 18-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко потерпела неожиданное поражение на старте грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
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В матче второго круга Остапенко (23) со счётом 6:7 (2:7), 2:6 проиграла 666-й ракетке мира 35-летней соотечественнице Анастасии Севастовой (SR).
Встреча Остапенко с Севастовой продлилась 1 час 32 минуты. В её рамках Елена два раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Севастовой четыре эйса, четыре двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.
Нельзя не отметить, что на прошлой неделе Остапенко завоевала титул чемпионки турнира в Штутгарте, в финале обыграв первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.
- 24 апреля 2025
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