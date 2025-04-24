Стефанос Циципас опубликовал пост, в котором передал атмосферу «Мастерса» в Мадриде

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 18-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился атмосферой турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания), опубликовав пост на своей странице в социальных сетях.

«Грунт в кроссовках, пот на футболке и подозрительно много чурроса после тренировки», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в текущем сезоне греческий теннисист выиграл турнир категории АТР–500 в Дубае. Циципас примет участие в «Мастерсе» в Мадриде, который пройдёт с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.