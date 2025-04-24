Ига Швёнтек в трёх сетах одолела Александру Эалу во втором круге турнира в Мадриде

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек пробилась в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
|1
|2
|3
|
|4
|2
|
|6
|6
В стартовом для себя матче Швёнтек (2) встречалась с 72-й ракеткой мира 19-летней представительницей Филиппин Александрой Эалой, которой ранее проиграла в четвертьфинале Майами. Новый матч Швёнтек с Эалой продлился 2 часа 16 минут и завершился победой Иги со счётом 4:6, 6:4, 6:2.
В рамках поединка Швёнтек шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Эалы три эйса, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.
Следующей соперницей действующей чемпионки Мадрида Швёнтек станет 31-я ракетка мира из Чехии 20-летняя Линда Носкова (31).
- 24 апреля 2025
-
19:38
-
19:31
-
19:30
-
19:20
-
18:57
-
18:57
-
18:49
-
18:48
-
18:42
-
18:27
-
18:26
-
18:18
-
18:03
-
17:56
-
17:56
-
17:46
-
17:41
-
17:34
-
17:25
-
17:15
-
17:07
-
17:05
-
17:05
-
16:57
-
16:19
-
15:49
-
15:40
-
15:32
-
15:11
-
14:56
-
14:37
-
14:29
-
14:10
-
14:06
-
13:51