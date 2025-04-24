Ига Швёнтек в трёх сетах одолела Александру Эалу во втором круге турнира в Мадриде

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек пробилась в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В стартовом для себя матче Швёнтек (2) встречалась с 72-й ракеткой мира 19-летней представительницей Филиппин Александрой Эалой, которой ранее проиграла в четвертьфинале Майами. Новый матч Швёнтек с Эалой продлился 2 часа 16 минут и завершился победой Иги со счётом 4:6, 6:4, 6:2.

В рамках поединка Швёнтек шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Эалы три эйса, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Следующей соперницей действующей чемпионки Мадрида Швёнтек станет 31-я ракетка мира из Чехии 20-летняя Линда Носкова (31).