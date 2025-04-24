Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кудерметова и Мертенс одержали уверенную победу на старте парного турнира в Мадриде

52-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вместе с бельгийкой Элисе Мертенс успешно стартовали в парном разряде грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В стартовом матче Кудерметова и Мертенс со счётом 6:3, 6:3 обыграли пару Мию Като (Япония)/Алдила Сутджиади (Индонезия).

Встреча пар продлилась 1 час 14 минут. В её рамках Кудерметова/Мертенс четыре раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Като и Сутджиади три эйса, две двойные ошибки и четыре нереализованных брейк-пойнта.

Следующими соперницами Кудерметовой и Мертенс станут победительницы матча Чань Хаочин (Китайский Тайбэй)/Джулиана Олмос (Мексика) — Сара Эррани/Жасмин Паолини (обе — Италия, 2).