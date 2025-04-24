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«Стало жарче». Швёнтек оценила условия на турнире WTA-1000 в Мадриде

«Стало жарче». Швёнтек оценила условия на турнире WTA-1000 в Мадриде
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек оценила условия на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Мне всегда нравилось играть здесь. Конечно, я горжусь своими выступлениями за последние два года. Здорово вернуться и получить этот опыт. Условия отличаются от прошлогодних. Думаю, на 10 градусов стало жарче. Поэтому чувствую, что игра будет немного другой. Но я счастлива находиться здесь», — сказала Швёнтек в интервью на корте.

Сегодня, 24 апреля, Швёнтек пробилась в третий круг грунтового турнира. В стартовом для себя матче она обыграла 72-ю ракетку мира из Филиппин Александру Эалу. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:2.

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