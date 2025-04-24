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Мирра Андреева: мои тренеры недовольны, что я ещё не видела документалку про Джордана

Мирра Андреева: мои тренеры недовольны, что я ещё не видела документалку про Джордана
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Серебряный призёр Олимпиады-2024, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, историями каких спортсменов она вдохновляется.

— Вы упоминали, что вас вдохновляла одна из цитат Леброна Джеймса. А есть ли ещё спортсмены, за которыми вы следите, или документальные фильмы, которые бы вдохновляли вас?
— Я хочу посмотреть документалку про Майкла Джордана, потому что ещё не успела это сделать, и мои тренеры недовольны, что я ещё фильм не видела. Также я нахожу Коби Брайанта очень мотивирующим, но, помимо них, есть ещё несколько других людей, на которых я опираюсь, чтобы получить мотивацию перед матчами.

— Значит, вы следите за баскетболом?
— Я пытаюсь следить за баскетболом, но это не всегда получается, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

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