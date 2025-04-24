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Мирра Андреева: бывает тяжело переваривать то, что говорят о тебе в социальных сетях

Мирра Андреева: бывает тяжело переваривать то, что говорят о тебе в социальных сетях
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Серебряный призёр Олимпиады-2024, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о сталкеринге и травле в соцсетях в женском теннисе.

— Несколько недель назад, после случая с Эммой Радукану, вы говорили по поводу сталкерства. Изменилось ли что-то в туре, поскольку сейчас люди знают гораздо больше, чем до этого?
— Конечно, бывает тяжело переваривать то, что говорят в социальных сетях, но я уже знаю, как не обращать на это внимания. Если честно, я не особо слежу за тем, что там происходит. Но, конечно же, знаю об инциденте с Эммой, и я о нём говорила, однако не в курсе, есть ли прогресс в этом деле, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

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