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«Почувствовала себя Федерером». Мирра Андреева высказалась о тактике в матче с Боузковой

«Почувствовала себя Федерером». Мирра Андреева высказалась о тактике в матче с Боузковой
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Серебряный призёр Олимпиады-2024, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о своём ударе в победном матче с 58-й ракеткой мира из Чехии Мари Боузковой на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу россиянки.

Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2025, четверг. 14:30 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Мари Боузкова
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова

— Мы недавно говорили об укороченных. Вы сделали невероятный укороченный с бэкхенда, чтобы получить матчбол. Как вам это удалось?
— Даже не знаю, если честно (смеётся). Я уже устала от долгих розыгрышей у задней линии, так что решила попробовать что-то другое, и когда у меня получилось, я прямо почувствовала себя Роджером Федерером. Я подумала: «Оу, окей, это отличный способ получить несколько матчболов».

— Вы задумывались до матча о том, когда сделать подобный удар?
— Ну я знаю, что Мари хороша на задней линии, она много мячей отбивает в корт. Вообще я стараюсь использовать одну и ту же тактику для всех, играть агрессивно, менять ритм, чередовать удары, и зачастую я не думаю заранее, какой удар совершить, и решаю это непосредственно перед тем, как ударить мяч, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

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