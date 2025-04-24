«Почувствовала себя Федерером». Мирра Андреева высказалась о тактике в матче с Боузковой

Серебряный призёр Олимпиады-2024, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о своём ударе в победном матче с 58-й ракеткой мира из Чехии Мари Боузковой на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу россиянки.

— Мы недавно говорили об укороченных. Вы сделали невероятный укороченный с бэкхенда, чтобы получить матчбол. Как вам это удалось?

— Даже не знаю, если честно (смеётся). Я уже устала от долгих розыгрышей у задней линии, так что решила попробовать что-то другое, и когда у меня получилось, я прямо почувствовала себя Роджером Федерером. Я подумала: «Оу, окей, это отличный способ получить несколько матчболов».

— Вы задумывались до матча о том, когда сделать подобный удар?

— Ну я знаю, что Мари хороша на задней линии, она много мячей отбивает в корт. Вообще я стараюсь использовать одну и ту же тактику для всех, играть агрессивно, менять ритм, чередовать удары, и зачастую я не думаю заранее, какой удар совершить, и решаю это непосредственно перед тем, как ударить мяч, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.