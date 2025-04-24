Мирра Андреева: в Дохе и в Дубае я активно чувствовала боль в плече

Серебряный призёр Олимпиады-2024, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о состоянии здоровья после матча первого круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде. 17-летняя россиянка обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову, занимающую 58-ю строчку рейтинга WTA. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

— Как дела со здоровьем? Плечо в тейпах.

— В Дохе и в Дубае я активно чувствовала боль в плече. Сейчас просто тейп на всякий случай — стабилизируем плечо и кисти, — сказала Мирра Андреева в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Андреем Панковым и Даниилом Сальниковым.