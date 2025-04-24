Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек высказалась о своей игре после победы во втором круге на турнире в Мадриде

Ига Швёнтек высказалась о своей игре после победы во втором круге на турнире в Мадриде
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек оценила свою игру на старте турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2025, четверг. 16:40 МСК
Александра Эала
Филиппины
Александра Эала
А. Эала
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 2
4 		6 6
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Чувствую, что мой топспин здесь сработает. Корты довольно быстрые. Это не классический грунт, где мяч отскакивает очень медленно. Я думаю, что нужно умно подходить к тактике. Иногда играть с вращением… иногда — более плоско, чтобы мяч летел быстро. Постараюсь сбалансировать это в следующих матчах. Я рада, что смогу выступить перед вами ещё раз», — сказала Швёнтек в интервью на корте.

Сегодня, 24 апреля, Швёнтек пробилась в третий круг грунтового турнира. В стартовом для себя матче она обыграла 72-ю ракетку мира из Филиппин Александру Эалу. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:2.

Материалы по теме
Ига Швёнтек в трёх сетах одолела Александру Эалу во втором круге турнира в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android