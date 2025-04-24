Ига Швёнтек высказалась о своей игре после победы во втором круге на турнире в Мадриде

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек оценила свою игру на старте турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Чувствую, что мой топспин здесь сработает. Корты довольно быстрые. Это не классический грунт, где мяч отскакивает очень медленно. Я думаю, что нужно умно подходить к тактике. Иногда играть с вращением… иногда — более плоско, чтобы мяч летел быстро. Постараюсь сбалансировать это в следующих матчах. Я рада, что смогу выступить перед вами ещё раз», — сказала Швёнтек в интервью на корте.

Сегодня, 24 апреля, Швёнтек пробилась в третий круг грунтового турнира. В стартовом для себя матче она обыграла 72-ю ракетку мира из Филиппин Александру Эалу. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:2.