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Ига Швёнтек превзошла рекорд Серены Уильямс по проценту побед на турнире в Мадриде

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек превзошла легендарную американку Серену Уильямс по проценту побед на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), сообщает Opta Ace.

На старте Madrid Open — 2025 Швёнтек (2) встречалась с 72-й ракеткой мира 19-летней представительницей Филиппин Александрой Эалой. Матч продлился 2 часа 16 минут и завершился победой Иги со счётом 4:6, 6:4, 6:2.

После победы над Эалой процент побед Швёнтек в Мадриде стал 87,5. Завершившая карьеру Серена имела рекордные 87% (с момента основания турнира в 2009 году).

Рекордсмены турнира WTA-1000 в Мадриде по проценту побед (при условии, что теннисистка сыграла более 10 матчей на мероприятии):