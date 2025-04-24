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Ига Швёнтек превзошла рекорд Серены Уильямс по проценту побед на турнире в Мадриде

Ига Швёнтек превзошла рекорд Серены Уильямс по проценту побед на турнире в Мадриде
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек превзошла легендарную американку Серену Уильямс по проценту побед на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), сообщает Opta Ace.

На старте Madrid Open — 2025 Швёнтек (2) встречалась с 72-й ракеткой мира 19-летней представительницей Филиппин Александрой Эалой. Матч продлился 2 часа 16 минут и завершился победой Иги со счётом 4:6, 6:4, 6:2.

Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2025, четверг. 16:40 МСК
Александра Эала
Филиппины
Александра Эала
А. Эала
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 2
4 		6 6
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

После победы над Эалой процент побед Швёнтек в Мадриде стал 87,5. Завершившая карьеру Серена имела рекордные 87% (с момента основания турнира в 2009 году).

Рекордсмены турнира WTA-1000 в Мадриде по проценту побед (при условии, что теннисистка сыграла более 10 матчей на мероприятии):

  1. Ига Швёнтек (Польша) — 87,5%
  2. Серена Уильямс (США) — 87%
  3. Онс Жабер (Тунис) — 84,6%
  4. Арина Соболенко (Беларусь) — 81%
  5. Кики Бертенс (Нидерланды) — 78,9%
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