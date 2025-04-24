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Мирра Андреева ответила, с тренером женского или мужского пола ей комфортнее работать

Мирра Андреева ответила, с тренером женского или мужского пола ей комфортнее работать
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Серебряный призёр Олимпиады-2024, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева ответила, чувствует ли разницу в подходах тренеров женского и мужского пола.

— Мирра, у вас уже был опыт с тренерами-мужчинами, и теперь у вас тренер-женщина. Вы заметили какие-то различия, что-то особенное?
— Мне кажется, что она меня лучше понимает. Например, когда у меня быстро меняется настроение. И вообще, она говорит со мной, чтобы понять, как я себя чувствую. Мне кажется, что тренеры-мужчины, конечно, тоже обращают на это внимание, но не так сильно, и это главное отличие. С Кончитой мы всегда стараемся поговорить о том, беспокоит ли кого-то из нас что-либо, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

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