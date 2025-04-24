Серебряный призёр Олимпиады-2024, седьмая ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева раскрыла, готовит ли заранее свои победные речи на турнирах. В активе юной россиянки уже три одиночных титула на уровне WTA.

— У вас недавно спрашивали по поводу ваших победных речей. Вы их тренируете перед матчами? Потому что они звучат довольно естественно.

— Вообще я не думаю по поводу победной речи, пока финал не закончится. Но иногда бормочу, пока сижу на скамейке сразу после финала. В этот момент я и обдумываю, что хочу сказать в своей речи, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.