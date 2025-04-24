Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Огромная честь». Роджер Федерер даст старт гонке «24 часа Ле-Мана»

«Огромная честь». Роджер Федерер даст старт гонке «24 часа Ле-Мана»
Аудио-версия:
Комментарии

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер даст старт 93-й в истории, легендарной гонке «24 часа Ле-Мана», которая начнётся 14 июня.

«Это огромная честь — дать старт «24 часам Ле-Мана», культовой, но крайне изнурительной гонке. Я всегда восхищался целеустремлённостью, точностью и стойкостью, которые требуются для этого. Быть в центре этого знакового события — незабываемый опыт», — приводит слова Федерера пресс-служба гонки.

Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

Материалы по теме
«Хотела бы бить с лёта, как Федерер и иметь физику Алькараса». Мирра — перед Мадридом
Эксклюзив
«Хотела бы бить с лёта, как Федерер и иметь физику Алькараса». Мирра — перед Мадридом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android