«Огромная честь». Роджер Федерер даст старт гонке «24 часа Ле-Мана»

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер даст старт 93-й в истории, легендарной гонке «24 часа Ле-Мана», которая начнётся 14 июня.

«Это огромная честь — дать старт «24 часам Ле-Мана», культовой, но крайне изнурительной гонке. Я всегда восхищался целеустремлённостью, точностью и стойкостью, которые требуются для этого. Быть в центре этого знакового события — незабываемый опыт», — приводит слова Федерера пресс-служба гонки.

Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.