Мирра Андреева: осознаю, что мои юные годы закончились

Серебряный призёр Олимпиады-2024, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о предстоящем 18-летии.

— Совсем скоро 18. Для вас это значимое число, или вы относитесь к этому проще?

— Начинаю понимать, что придётся самой за себя нести ответственность, но не думаю, что сильно что-то поменяется. Я останусь такой же, просто больше не буду маленьким ребёночком. Никто не будет со мной сюсюкаться, хотя родители, конечно, будут. Однако осознаю, что мои юные годы закончились.

— Есть догадки, что подарит Кончита?

— Маленький кусочек тортика. Догадок нет. У меня даже вишлиста нет. У меня всё есть, я даже не знаю, что хочу.

— А собака?

— Она должна родиться в этом месяце! Мы терпеливо ждём, — сказала Мирра Андреева в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Андреем Панковым и Даниилом Сальниковым.