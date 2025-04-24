Мирра Андреева: хочу сделать эйс и увидеть на табло «200». Это — одна из целей

Серебряный призёр Олимпиады-2024, седьмая ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о том, как работает над усилением такого игрового элемента, как подача.

— Ваша подача заметно улучшилась в этом году. Некоторые мячи летят на сумасшедшей скорости. Как вам это удалось?

— Мы много работали над подачей во время предсезонки. Мы работали над высотой прыжка, над тем, чтобы сильнее отталкиваться ногами, более активно двигать рукой. Я увидела на табло сегодня «197», что довольно здорово. Поэтому я рада, что работа, которую мы проделывали, приносит результат.

— Я помню, когда вы играли на юниорском уровне, у вас всегда была хорошая подача в сравнении с другими игроками. Это природное?

— Я бы не сказала, что это от природы, потому что, когда я была моложе, то всегда была самой маленькой, так что и подача у меня была абсолютно обычной, средней. Я хорошо могла закручивать мяч при подаче, но на этом всё. Я бы не сказала, что особо хорошо подавала в юниорах.

— Вы ставите перед собой цель, насколько-то быстрее сделать подачу?

— Я бы хотела хорошо подать, сделать эйс и увидеть на табло «200». Это было бы одной из целей для меня, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.