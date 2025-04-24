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Жоао Фонсека вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде

Жоао Фонсека вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде
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65-я ракетка мира 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека вышел во второй круг грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). В матче первого круга он обыграл датчанина Эльмера Мёллера. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Мадрид (м). 1-й круг
24 апреля 2025, четверг. 19:15 МСК
Жоао Фонсека
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Эльмер Мёллер
Дания
Эльмер Мёллер
Э. Мёллер

Матч продлился 1 час 13 минут. Фонсека за это время сделал пять подач навылет и допустил одну двойную ошибку. Также он реализовал 3 брейк-пойнта из 12. Мёллер не подал ни одного эйса, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге турнира категории «Мастерс» в Мадриде Фонсека сыграет с 12-й ракеткой мира американцем Томми Полом. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.

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