Жоао Фонсека вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде

65-я ракетка мира 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека вышел во второй круг грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). В матче первого круга он обыграл датчанина Эльмера Мёллера. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Матч продлился 1 час 13 минут. Фонсека за это время сделал пять подач навылет и допустил одну двойную ошибку. Также он реализовал 3 брейк-пойнта из 12. Мёллер не подал ни одного эйса, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге турнира категории «Мастерс» в Мадриде Фонсека сыграет с 12-й ракеткой мира американцем Томми Полом. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.