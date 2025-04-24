Ига Швёнтек высказалась о своей сопернице по третьему кругу «тысячника» в Мадриде

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о предстоящем матче с представительницей Чехии Линдой Носковой в третьем круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Мы всегда играем потрясающие матчи. Надеюсь, предстоящий поединок тоже будет таким. Я просто сосредоточусь на своей игре. Линда — отличный игрок, и я испытываю к ней огромное уважение. Так что посмотрим, что будет», — сказала Швёнтек в интервью на корте.

В стартовом для себя матче Швёнтек встречалась с 72-й ракеткой мира 19-летней представительницей Филиппин Александрой Эалой, которой ранее проиграла в четвертьфинале Майами. Новый матч Швёнтек с Эалой продлился 2 часа 16 минут и завершился победой Иги со счётом 4:6, 6:4, 6:2.