Ига Швёнтек высказалась о своей сопернице по третьему кругу «тысячника» в Мадриде

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о предстоящем матче с представительницей Чехии Линдой Носковой в третьем круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
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«Мы всегда играем потрясающие матчи. Надеюсь, предстоящий поединок тоже будет таким. Я просто сосредоточусь на своей игре. Линда — отличный игрок, и я испытываю к ней огромное уважение. Так что посмотрим, что будет», — сказала Швёнтек в интервью на корте.
В стартовом для себя матче Швёнтек встречалась с 72-й ракеткой мира 19-летней представительницей Филиппин Александрой Эалой, которой ранее проиграла в четвертьфинале Майами. Новый матч Швёнтек с Эалой продлился 2 часа 16 минут и завершился победой Иги со счётом 4:6, 6:4, 6:2.
- 24 апреля 2025
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