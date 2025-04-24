«Ночь в Мадриде». Арина Соболенко опубликовала стильные фотографии

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях свежие фотографии, продемонстрировав, чем занимается в свободное время в Мадриде (Испания).
Фото: из личного архива Арины Соболенко
Фото: из личного архива Арины Соболенко
Фото: из личного архива Арины Соболенко
Фото: из личного архива Арины Соболенко
«Ночь в Мадриде», — подписала фото Соболенко.
Арина Соболенко в данный момент готовится к старту на грунтовом турнире WTA-1000 в Мадриде. В матче второго круга Арина (1) сразится с 76-й ракеткой мира россиянкой Анной Блинковой (Q). Их встреча состоится в пятницу, 25 апреля.
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На прошедшем ранее турнире WTA-500 в Штутгарте Соболенко (1) дошла до финала, где со счётом 4:6, 1:6 проиграла чемпионке «Ролан Гаррос» Елене Остапенко из Латвии.
- 24 апреля 2025
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