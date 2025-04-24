Мэдисон Киз вышла в третий круг турнира в Мадриде, где сразится с Анной Калинской
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Чемпионка Australian Open — 2025, пятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
В стартовом для себя матче Киз (5) со счётом 6:4, 6:3 обыграла 59-ю ракетку мира из Италии Лючию Бронцетти.
Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2025, четверг. 19:55 МСК
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Встреча Киз с Бронцетти продлилась 1 час 21 минуту. В её рамках Мэдисон четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Лючии ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.
Следующей соперницей Киз в Мадриде станет 29-я ракетка мира россиянка Анна Калинская (30).
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