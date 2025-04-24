Мэдисон Киз вышла в третий круг турнира в Мадриде, где сразится с Анной Калинской

Чемпионка Australian Open — 2025, пятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В стартовом для себя матче Киз (5) со счётом 6:4, 6:3 обыграла 59-ю ракетку мира из Италии Лючию Бронцетти.

Встреча Киз с Бронцетти продлилась 1 час 21 минуту. В её рамках Мэдисон четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Лючии ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Следующей соперницей Киз в Мадриде станет 29-я ракетка мира россиянка Анна Калинская (30).