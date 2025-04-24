Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мэдисон Киз вышла в третий круг турнира в Мадриде, где сразится с Анной Калинской

Мэдисон Киз вышла в третий круг турнира в Мадриде, где сразится с Анной Калинской
Комментарии

Чемпионка Australian Open — 2025, пятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В стартовом для себя матче Киз (5) со счётом 6:4, 6:3 обыграла 59-ю ракетку мира из Италии Лючию Бронцетти.

Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2025, четверг. 19:55 МСК
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Лючия Бронцетти
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти

Встреча Киз с Бронцетти продлилась 1 час 21 минуту. В её рамках Мэдисон четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Лючии ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Следующей соперницей Киз в Мадриде станет 29-я ракетка мира россиянка Анна Калинская (30).

Материалы по теме
Четыре россиянки — в третьем круге Мадрида: Мирре не помешали даже семь двойных ошибок
Четыре россиянки — в третьем круге Мадрида: Мирре не помешали даже семь двойных ошибок
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android