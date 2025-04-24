«К чёрту теннис». Новак Джокович не сдержал эмоций на тренировке в Мадриде

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2024 года, экс первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не сдержал эмоций во время тренировки перед стартом на турнире категории «Мастерс» в Мадриде.

«К чёрту этот спорт, к чёрту теннис, к чёрту это всё», — выругался Джокович на тренировке.

Напомним, Джокович является трёхкратным чемпионом турнира серии «Мастерс» в Мадриде. Он побеждал на данных соревнованиях в 2011, 2016 и 2019 годах. Действующим чемпионом турнира в Мадриде является россиянин Андрей Рублев. Турнир серии «Мастерс» в Мадриде пройдёт с 23 апреля по 4 мая.