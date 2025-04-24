Новак Джокович высказался о возможности стать тренером Даниила Медведева в будущем

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2024 года, бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на слова россиянина Даниила Медведева о том, что он был бы рад видеть его в качестве своего тренера за любой гонорар.

«Во-первых, спасибо Даниилу, это очень приятно слышать. Это очень лестный комплимент, что он считает меня способным помочь ему и быть полезным его карьере. Думаю, вы знаете, что мне очень нравится Даниил Медведев, у нас всегда были хорошие отношения вне корта, ещё с тех пор, когда он был молодым игроком. Я считаю его не только одним из лучших игроков в мире, но ещё и одним из самых умных с точки зрения теннисного IQ.

Прежде всего, мне нужно завершить карьеру [чтобы рассмотреть это предложение], я не знаю, когда это произойдёт. Поэтому, если говорить о цене, сейчас её нет. Думаю, над этим надо подумать. Но я уверен, что из-за наших отношений с Даниилом я всегда был бы рад быть с ним, если смогу, в качестве советника или ментора. Я могу помочь в любом случае, поддержать его команду.

Его команда всегда старалась быть для меня доступной, как и для молодых игроков. То же самое я говорил и Даниилу и всем игрокам, с которыми я тренируюсь, которые мне нравятся. Однажды я бы мог рассмотреть возможность стать частью его команды», — сказал Джокович в эфире «Больше!»