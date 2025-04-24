«Моя карьера зародилась на грунте». Фонсека оценил свой старт на турнире в Мадриде

65-я ракетка мира 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека прокомментировал выход во второй круг грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). В матче первого круга он обыграл датчанина Эльмера Мёллера. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

«Я люблю играть на грунте. Моя карьера зародилась на грунте, поэтому мне нравится выступать здесь. Мне нравится концентрироваться на своих подачах и действовать агрессивно, поэтому на этой неделе я чувствую себя хорошо. Я и моя команда почувствовали, что нужно было немного восстановиться, сосредоточиться, побыть дома, отдохнуть морально. Затем мы приехали сюда, чтобы начать грунтовый сезон. Очень довольны сегодняшней победой», — приводит слова Фонсеки пресс-служба ATP.

Во втором круге турнира категории «Мастерс» в Мадриде Фонсека сыграет с 12-й ракеткой мира американцем Томми Полом. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.