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Диана Шнайдер: не чувствую, что мне уже 21. Я ещё вместе с Миррой в 17-летнем возрасте

Диана Шнайдер: не чувствую, что мне уже 21. Я ещё вместе с Миррой в 17-летнем возрасте
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 13-я ракетка мира, 21-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер после успешного старта на турнире WTA-1000 в Мадриде рассказала, как ощущает свой возраст.

— Мирре Андреевой скоро 18 лет. Вы постарше. Как вы ощущаете взросление и тот факт, что время бежит?
— Время и правда летит быстрее, тем более тур у нас длинный. Однако я не чувствую, что мне уже 21. Я ещё вместе с Миррой в 17-летнем возрасте. Но это хорошо, повзрослеть мы все успеем. Быть подольше в подростковом возрасте я согласна, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Андреем Панковым и Даниилом Сальниковым.

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