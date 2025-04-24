«Год долгий». Диана Шнайдер поделилась целями на текущий сезон

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 13-я ракетка мира, 21-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер поделилась планами на сезон-2025.

— У вас в активе с Миррой уже была победа на «тысячнике» в этом сезоне. Если ли цель попасть в восьмёрку лучших на парный Итоговый?

— Конечно: и в одиночке, и в паре. Но год долгий. Ещё играть и играть, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Андреем Панковым и Даниилом Сальниковым.

В активе 21-летней Шнайдер четыре титула на уровне WTA в одиночном разряде. Все турниры — Гонконг, Будапешт, Бад-Хомбург и Хуахин — Диана выиграла в 2024 году.