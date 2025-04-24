Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф с трудом одолела Даяну Ястремскую на старте турнира в Мадриде

Кори Гауфф с трудом одолела Даяну Ястремскую на старте турнира в Мадриде
Комментарии

Чемпионка US Open — 2023, четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф с трудом пробилась в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В стартовом для себя матче Гауфф (4) со счётом 0:6, 6:2, 7:5 обыграла 46-ю ракетку мира из Украины Даяну Ястремскую.

Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2025, четверг. 20:50 МСК
Даяна Ястремская
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 5
0 		6 7
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Встреча Гауфф с Ястремской продлилась 2 часа 23 минуты. В её рамках Кори три раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Даяны три эйса, семь двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Следующей соперницей Гауфф в Мадриде станет 62-я ракетка мира американка Энн Ли.

Материалы по теме
Четыре россиянки — в третьем круге Мадрида: Мирре не помешали даже семь двойных ошибок
Четыре россиянки — в третьем круге Мадрида: Мирре не помешали даже семь двойных ошибок
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android