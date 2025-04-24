Кори Гауфф с трудом одолела Даяну Ястремскую на старте турнира в Мадриде

Чемпионка US Open — 2023, четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф с трудом пробилась в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В стартовом для себя матче Гауфф (4) со счётом 0:6, 6:2, 7:5 обыграла 46-ю ракетку мира из Украины Даяну Ястремскую.

Встреча Гауфф с Ястремской продлилась 2 часа 23 минуты. В её рамках Кори три раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Даяны три эйса, семь двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Следующей соперницей Гауфф в Мадриде станет 62-я ракетка мира американка Энн Ли.