Кори Гауфф с трудом одолела Даяну Ястремскую на старте турнира в Мадриде
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Чемпионка US Open — 2023, четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф с трудом пробилась в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
В стартовом для себя матче Гауфф (4) со счётом 0:6, 6:2, 7:5 обыграла 46-ю ракетку мира из Украины Даяну Ястремскую.
Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2025, четверг. 20:50 МСК
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|2
|5
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|6
|7
Кори Гауфф
К. Гауфф
Встреча Гауфф с Ястремской продлилась 2 часа 23 минуты. В её рамках Кори три раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Даяны три эйса, семь двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.
Следующей соперницей Гауфф в Мадриде станет 62-я ракетка мира американка Энн Ли.
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