Кори Гауфф второй раз в карьере выиграла матч после поражения в первом сете со счётом 0:6

Чемпионка US Open — 2023, четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф второй раз в карьере смогла выиграть матч после поражения со счётом 0:6 в первом сете.

Сегодня, 24 апреля, Гауфф с трудом пробилась в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В стартовом для себя матче она со счётом 0:6, 6:2, 7:5 обыграла 46-ю ракетку мира из Украины Даяну Ястремскую.

В 2021 году Кори Гауфф обыграла бельгийку Элисе Мертенс, уступив ей в первом сете со счётом 0:6. Следующей соперницей Гауфф на турнире категории WTA-1000 Мадриде станет 62-я ракетка мира американка Энн Ли.