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Определился соперник Карена Хачанова по второму кругу «Мастерса» в Мадриде

Определился соперник Карена Хачанова по второму кругу «Мастерса» в Мадриде
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25-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов сыграет с американцем Райлли Опелкой во втором круге грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде.

В матче первого круга Опелка в двух сетах обыграл представителя Австралии Ринки Хидзикату. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5.

Мадрид (м). 1-й круг
24 апреля 2025, четверг. 21:40 МСК
Райлли Опелка
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7
5 		5
         
Ринки Хидзиката
Австралия
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката

Матч продлился 2 часа 5 минут. Опелка за это время сделал восемь подач навылет и допустил две двойные ошибки. Также он реализовал 1 брейк-пойнт из 10. Его соперник подал два эйса, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Действующим чемпионом турнира в Мадриде является россиянин Андрей Рублёв. Турнир серии «Мастерс» в Мадриде пройдёт с 23 апреля по 4 мая.

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