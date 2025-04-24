Определился соперник Карена Хачанова по второму кругу «Мастерса» в Мадриде

25-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов сыграет с американцем Райлли Опелкой во втором круге грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде.

В матче первого круга Опелка в двух сетах обыграл представителя Австралии Ринки Хидзикату. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5.

Матч продлился 2 часа 5 минут. Опелка за это время сделал восемь подач навылет и допустил две двойные ошибки. Также он реализовал 1 брейк-пойнт из 10. Его соперник подал два эйса, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Действующим чемпионом турнира в Мадриде является россиянин Андрей Рублёв. Турнир серии «Мастерс» в Мадриде пройдёт с 23 апреля по 4 мая.