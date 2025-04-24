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«В теннисе за год может произойти многое». Беккер — о непростом старте Швёнтек в Мадриде

«В теннисе за год может произойти многое». Беккер — о непростом старте Швёнтек в Мадриде
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на победу Иги Швёнтек во втором круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В стартовом для себя матче она обыграла 72-ю ракетку мира из Филиппин Александру Эалу. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:2.

Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2025, четверг. 16:40 МСК
Александра Эала
Филиппины
Александра Эала
А. Эала
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 2
4 		6 6
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Смотря за тем, как молодая филиппинка Эала взяла первый сет против Иги Швёнтек, которая в прошлом году выиграла «Ролан Гаррос» на грунте, понимаю, что в теннисе за один год может произойти многое», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Следующей соперницей действующей чемпионки Мадрида Швёнтек станет 31-я ракетка мира из Чехии 20-летняя Линда Носкова.

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