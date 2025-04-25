«Мастерс» в Мадриде: результаты игрового дня 24 апреля

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Сегодня, 24 апреля, в Мадриде прошёл второй игровой день грунтового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей первого круга.

Теннис. «Мастерс», Мадрид (Испания). Первый круг (время — московское):

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Хамад Меджедович (Сербия) — 6:4, 6:7, 6:4;

Александар Вукич (Австралия) — Кей Нисикори (Япония) — 4:6, 6:3, 3:6;

Давид Гоффен (Бельгия) — Александр Мюллер (Франция) — 3:6, 6:3, 0:1 Rt;

Лоренцо Сонего (Италия) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:4, 7:6;

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 5:7, 6:2, 1:4 Rt;

Таллон Грикспор (Нидерланды) — Вит Коприва (Чехия) — 6:1, 6:4;

Жоао Фонсека (Бразилия) — Эльмер Мёллер (Дания) — 6:2, 6:3;

Бу Юньчаокэтэ (Китай) — Джейкоб Фирнли (Великобритания) — 3:6, 6:7;

Райлли Опелка (CША) — Ринки Хидзиката (Австралия) — 7:5, 7:5.