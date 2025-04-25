Турнир WTA-1000 в Мадриде: результаты игрового дня 24 апреля
24 апреля завершился третий игровой день грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами его наиболее заметных встреч.
Теннис. WTA-1000, Мадрид, Испания. Результаты матчей (частично) 24 апреля:
- Людмила Самсонова (Россия, 18) — Кэролайн Доулхайд (США) — 6:4, 6:4
- Донна Векич (Хорватия, 19) — Хейли Баптист (США, WC) — 6:4, 6:3
- Белинда Бенчич (Швейцария) — Клара Таусон (Дания, 20) — 7:5, 7:5
- Анна Калинская (Россия, 30) — Диан Парри (Франция, Q) — 7:6 (7:4), 6:4
- Эмма Наварро (США, 11) — Майя Джойнт (Австралия, Q) — 7:5, 7:5
- Мирра Андреева (Россия, 7) — Мари Боузкова (Чехия) — 6:3, 6:4
- Диана Шнайдер (Россия, 13) — Кэти Волынец (США) — 6:3, 6:2
- Ига Швёнтек (Польша, 2) — Александра Эала (Филиппины, WC) — 4:6, 6:4, 6:2
- Анастасия Севастова (Латвия, SR) — Елена Остапенко (Латвия, 23) — 6:7 (2:7), 2:6
- Мэдисон Киз (США, 5) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:4, 6:3
- Кори Гауфф (США, 4) — Даяна Ястремская (Украина) — 0:6, 6:2, 7:5
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