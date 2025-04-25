Турнир WTA-1000 в Мадриде: результаты игрового дня 24 апреля

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24 апреля завершился третий игровой день грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами его наиболее заметных встреч.

Теннис. WTA-1000, Мадрид, Испания. Результаты матчей (частично) 24 апреля: