Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович: то, чего добился Алькарас, — невероятно

Джокович: то, чего добился Алькарас, — невероятно
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2024 года, бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался об успехах третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

«Карлос Алькарас уже выиграл четыре турнира «Большого шлема». Понятно, что ожидания от него высокие, особенно после Рафы, Хуана-Карлоса Ферреро, Карлоса Мойи. И это нормально, что вы хотите ещё большего, но вообще-то то, чего он добился, — это уже невероятно», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Ранее четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас на пресс-конференции «Мастерса» в Мадриде объявил, что не выступит на турнире из-за травмы.

Материалы по теме
Мадрид — любимый турнир Сафиной. Здесь она взяла знаковый титул и красиво ушла из тенниса
Мадрид — любимый турнир Сафиной. Здесь она взяла знаковый титул и красиво ушла из тенниса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android