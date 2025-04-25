Джокович: то, чего добился Алькарас, — невероятно

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2024 года, бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался об успехах третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

«Карлос Алькарас уже выиграл четыре турнира «Большого шлема». Понятно, что ожидания от него высокие, особенно после Рафы, Хуана-Карлоса Ферреро, Карлоса Мойи. И это нормально, что вы хотите ещё большего, но вообще-то то, чего он добился, — это уже невероятно», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Ранее четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас на пресс-конференции «Мастерса» в Мадриде объявил, что не выступит на турнире из-за травмы.