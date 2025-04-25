«Нам сказали, что Джокович злится». Мирра Андреева — об инциденте на турнире в Майами

Серебряный призёр Олимпиады-2024, седьмая ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что после победного финала парного турнира WTA-1000 в Майами (США) организаторы попросили её с Дианой Шнайдер ускориться во время награждения, так как серб Новак Джокович якобы был недоволен поздним началом своего матча в личном финале.

«Все турниры, которые я видела, всем давали сказать какую-нибудь, пусть даже маленькую, речь. У нас в Майами был инцидент: весь день лил дождь, мы должны были играть в 12, а начали в итоге в семь или восемь вечера. И нам после матча сказали, мол, давайте побыстрее чуть-чуть, потому что Новак Джокович злится уже, что не может на корт зайти, в конце концов. Поэтому мы там быстренько сказали и ушли», — сказала Андреева в эфире BB Tennis.

Джокович действительно провёл финал турнира в Майами после матча россиянок в парном разряде. Тогда он проиграл чеху Якубу Меншику.