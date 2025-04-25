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«Нам сказали, что Джокович злится». Мирра Андреева — об инциденте на турнире в Майами

«Нам сказали, что Джокович злится». Мирра Андреева — об инциденте на турнире в Майами
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Серебряный призёр Олимпиады-2024, седьмая ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что после победного финала парного турнира WTA-1000 в Майами (США) организаторы попросили её с Дианой Шнайдер ускориться во время награждения, так как серб Новак Джокович якобы был недоволен поздним началом своего матча в личном финале.

Майами — парный разряд (ж). Финал
30 марта 2025, воскресенье. 19:40 МСК
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
Мию Като
Япония
Мию Като
К. Букша М. Като
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 0 2
6 		6 5 1 10
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

«Все турниры, которые я видела, всем давали сказать какую-нибудь, пусть даже маленькую, речь. У нас в Майами был инцидент: весь день лил дождь, мы должны были играть в 12, а начали в итоге в семь или восемь вечера. И нам после матча сказали, мол, давайте побыстрее чуть-чуть, потому что Новак Джокович злится уже, что не может на корт зайти, в конце концов. Поэтому мы там быстренько сказали и ушли», — сказала Андреева в эфире BB Tennis.

Джокович действительно провёл финал турнира в Майами после матча россиянок в парном разряде. Тогда он проиграл чеху Якубу Меншику.

Майами (м). Финал
31 марта 2025, понедельник. 03:45 МСК
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 4 		6 4
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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