Эала — о поражении от Швёнтек: её уровень был чуть выше моего

72-я ракетка мира 19-летняя представительница Филиппин Александра Эала прокомментировала поражение от пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», второй ракетки мира польки Иги Швёнтек во втором круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде.
|1
|2
|3
|
|4
|2
|
|6
|6
«Я довольна матчем и тем, как боролась. Конечно, хорошо вести сет и брейк, но нужно помнить, что на другой стороне корта стоит многократная чемпионка «Ролан Гаррос». Она отлично сыграла. Есть что взять на заметку и чему поучиться. Если сравнивать с Майами, то здесь она лучше действовала в ключевые моменты, и на отдельных отрезках матча её уровень был чуть выше моего», — сказала Эала на пресс-конференции.
Ранее, на хардовом турнире WTA-1000 в Майами (США), Эала сенсационно выбила Швёнтек из сетки в четвертьфинале, не уступив ни сета бывшей первой ракетке мира (6:2, 7:5).
- 25 апреля 2025
-
00:54
-
00:44
-
00:40
-
00:26
-
00:23
- 24 апреля 2025
-
23:59
-
23:55
-
23:52
-
23:44
-
23:21
-
23:16
-
22:54
-
22:36
-
22:00
-
21:58
-
21:25
-
21:19
-
21:19
-
20:44
-
20:33
-
20:30
-
20:26
-
20:15
-
20:08
-
20:00
-
19:57
-
19:47
-
19:45
-
19:38
-
19:31
-
19:30
-
19:20
-
18:57
-
18:57
-
18:49