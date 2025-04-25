Эала — о поражении от Швёнтек: её уровень был чуть выше моего

72-я ракетка мира 19-летняя представительница Филиппин Александра Эала прокомментировала поражение от пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», второй ракетки мира польки Иги Швёнтек во втором круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде.

«Я довольна матчем и тем, как боролась. Конечно, хорошо вести сет и брейк, но нужно помнить, что на другой стороне корта стоит многократная чемпионка «Ролан Гаррос». Она отлично сыграла. Есть что взять на заметку и чему поучиться. Если сравнивать с Майами, то здесь она лучше действовала в ключевые моменты, и на отдельных отрезках матча её уровень был чуть выше моего», — сказала Эала на пресс-конференции.

Ранее, на хардовом турнире WTA-1000 в Майами (США), Эала сенсационно выбила Швёнтек из сетки в четвертьфинале, не уступив ни сета бывшей первой ракетке мира (6:2, 7:5).