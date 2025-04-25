Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эала — о поражении от Швёнтек: её уровень был чуть выше моего

Эала — о поражении от Швёнтек: её уровень был чуть выше моего
Аудио-версия:
Комментарии

72-я ракетка мира 19-летняя представительница Филиппин Александра Эала прокомментировала поражение от пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», второй ракетки мира польки Иги Швёнтек во втором круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде.

Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2025, четверг. 16:40 МСК
Александра Эала
Филиппины
Александра Эала
А. Эала
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 2
4 		6 6
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Я довольна матчем и тем, как боролась. Конечно, хорошо вести сет и брейк, но нужно помнить, что на другой стороне корта стоит многократная чемпионка «Ролан Гаррос». Она отлично сыграла. Есть что взять на заметку и чему поучиться. Если сравнивать с Майами, то здесь она лучше действовала в ключевые моменты, и на отдельных отрезках матча её уровень был чуть выше моего», — сказала Эала на пресс-конференции.

Ранее, на хардовом турнире WTA-1000 в Майами (США), Эала сенсационно выбила Швёнтек из сетки в четвертьфинале, не уступив ни сета бывшей первой ракетке мира (6:2, 7:5).

Материалы по теме
Мадрид — любимый турнир Сафиной. Здесь она взяла знаковый титул и красиво ушла из тенниса
Мадрид — любимый турнир Сафиной. Здесь она взяла знаковый титул и красиво ушла из тенниса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android