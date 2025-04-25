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Турнир WTA-1000 в Мадриде: расписание игрового дня 25 апреля

Турнир WTA-1000 в Мадриде: расписание игрового дня 25 апреля
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Сегодня, 25 апреля, состоится четвёртый игровой день грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных встреч.

Теннис. WTA-1000, Мадрид, Испания. Расписание матчей 25 апреля:

  • 12:00 — Кэти Бултер (Великобритания) — Жасмин Паолини (Италия);
  • 12:00 — Алисия Паркс (США) — Дарья Касаткина (Австралия);
  • 12:00 — Магда Линетт (Польша) — Мария Саккари (Греция);
  • 12:00 — Паула Бадоса (Испания) — Вероника Кудерметова (Россия);
  • 13:30 — Арина Соболенко (Беларусь) — Анна Блинкова (Россия);
  • 13:30 — Моюка Учижима (Япония) — Онс Жабер (Тунис);
  • 13:30 — Екатерина Александрова (Россия) — Ольга Данилович (Сербия);
  • 16:00 — Анастасия Потапова (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай);
  • 16:30 — Эмма Радукану (Великобритания) — Марта Костюк (Украина);
  • 16:30 — Юлия Путинцева (Казахстан) — Ребека Масарова (Швейцария);
  • 20:00 — Джессика Пегула (США) — Ева Лис (Германия);
  • 22:30 — Елена Рыбакина (Казахстан) — Бьянка Андрееску (Канада).
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