Турнир WTA-1000 в Мадриде: расписание игрового дня 25 апреля

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Сегодня, 25 апреля, состоится четвёртый игровой день грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных встреч.

Теннис. WTA-1000, Мадрид, Испания. Расписание матчей 25 апреля: