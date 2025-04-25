«Мастерс» в Мадриде: расписание игрового дня 25 апреля

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Сегодня, 25 апреля, в Мадриде пройдёт третий игровой день грунтового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей второго круга.

Теннис. «Мастерс», Мадрид (Испания). 2-й круг (время московское):