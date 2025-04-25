«Мастерс» в Мадриде: расписание игрового дня 25 апреля
Сегодня, 25 апреля, в Мадриде пройдёт третий игровой день грунтового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей второго круга.
Теннис. «Мастерс», Мадрид (Испания). 2-й круг (время московское):
- 12:00. Артур Риндеркнеш (Франция) — Каспер Рууд (Норвегия, 14);
- 12:00. Бенжамен Бонзи (Франция) — Хуберт Хуркач (Польша, 27);
- 12:00. Франсиско Серундоло (Аргентина, 20) — Гарол Майо (Франция, Q);
- 12:00. Франсиско Комесанья (Аргентина) — Артюр Фис (Франция, 13);
- 13:30. Даниил Медведев (Россия, 9) — Ласло Джере (Сербия);
- 13:30. Алексей Попырин (Австралия) — Александр Бублик (Казахстан);
- 13:30. Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина, Q) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 18);
- 15:00. Тейлор Фриц (США, 3) — Кристофер О'Коннелл (Австралия);
- 15:00. Александр Зверев (Германия, 1) — Роберто Баутиста-Агут (Испания);
- 16:30. Бен Шелтон (США, 12) — Мариано Навоне (Аргентина);
- 18:00. Нуну Боржеш (Португалия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 28);
- 21:00. Гаэль Монфис (Франция) — Андрей Рублёв (Россия, 7);
- 21:30. Флавио Коболли (Италия) — Хольгер Руне (Дания, 8).
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