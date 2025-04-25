Даниил Медведев — Ласло Джере: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Мадриде

Сегодня, 25 апреля, в Мадриде пройдёт матч второго круга грунтового турнира категории «Мастерс» между россиянином 10-й ракеткой мира Даниилом Медведевым и его оппонентом из Сербии 71-м номером рейтинга Ласло Джере.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Ласло Джере, который начнётся не ранее 13:30 по московскому времени.

На турнирах под эгидой АТР теннисисты встречались трижды. Даниил Медведев переиграл соперника два раза: во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2022 (6:3, 6:4, 6:3) и во втором круге соревнований в Галле (2023) со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3. Ласло Джере победил на старте турнира в Будапеште (2017) со счётом 6:0, 5:5 при отказе соперника от продолжения борьбы.