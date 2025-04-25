Гаэль Монфис — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Мадриде

Сегодня, 25 апреля, в Мадриде пройдёт матч второго круга грунтового турнира категории «Мастерс» между восьмой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым и его оппонентом из Франции 42-м номером рейтинга Гаэлем Монфисом.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Гаэль Монфис — Андрей Рублёв, которая начнётся не ранее 21:00 мск.

Согласно истории личных встреч, больше всего в очных противостояниях на турнирах под эгидой АТР побеждал россиянин. Андрей Рублёв переиграл Гаэля Монфиса трижды: во втором круге «Мастерса» в Монако (2025), во втором круге US Open — 2022 и в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (2021). Француз был сильнее в финале «Мастерса» в Дохе (2018).