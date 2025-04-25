Гаэль Монфис — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Мадриде
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Сегодня, 25 апреля, в Мадриде пройдёт матч второго круга грунтового турнира категории «Мастерс» между восьмой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым и его оппонентом из Франции 42-м номером рейтинга Гаэлем Монфисом.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Гаэль Монфис — Андрей Рублёв, которая начнётся не ранее 21:00 мск.
Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 21:00 МСК
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
Rt
|1
|2
|3
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
Согласно истории личных встреч, больше всего в очных противостояниях на турнирах под эгидой АТР побеждал россиянин. Андрей Рублёв переиграл Гаэля Монфиса трижды: во втором круге «Мастерса» в Монако (2025), во втором круге US Open — 2022 и в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (2021). Француз был сильнее в финале «Мастерса» в Дохе (2018).
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