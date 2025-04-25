Джокович поддержал Алькараса, который рассказал о сложностях в жизни теннисистов

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2024 года серб Новак Джокович поделился мнением насчёт слов третьей ракетки мира Карлоса Алькараса. Испанец ранее в документальном фильме Netflix заявил, что чувствует себя «рабом тенниса».

«Это немного грубо прозвучит, чтобы описать чувство, когда ты находишься в застенках тенниса. Но я полностью понимаю, почему он так говорит, ведь теннис — индивидуальный вид спорта, требующий 100% вашей физической, умственной и эмоциональной энергии. Это профессия, которая выходит далеко за рамки ударов по мячу на корте.

Я не хочу показаться высокомерным и эгоистичным, потому что есть люди, которые не могут выбрать себе профессию и которые страдают гораздо больше, чем мы, но теннис — это то, что занимает много времени в течение года или даже в течение всей вашей жизни. Повезло, что мы можем посвятить себя своей страсти, поскольку большинство из нас мечтали об этом с детства. Мы мечтаем быть здесь, играть на самом высоком уровне, выступать в пресс-центре, полном журналистов, и получать награды… Но это нелегко», — приводит слова Джоковича Relevo.