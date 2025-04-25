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Паула Бадоса — Вероника Кудерметова: текстовая онлайн-трансляция второго круга в Мадриде

Паула Бадоса — Вероника Кудерметова: текстовая онлайн-трансляция второго круга в Мадриде
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Сегодня, 25 апреля, на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) состоится матч второго круга, где встретятся 52-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова и девятый номер рейтинга Паула Бадоса из Испании. Встреча начнётся не ранее 12:00 мск.

Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 12:00 МСК
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Не начался
1 2 3
         
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Кудерметовой и Бадосы.

Счёт личных встреч 4-2 в пользу россиянки. Она выигрывала у Бадосы в квалификации Индиан-Уэллса-2019, в Абу-Даби-2021, в Чарльстоне-2021 и на «Ролан Гаррос» — 2022 на отказе испанки во втором сете. Паула же была сильнее в Индиан-Уэллсе-2022 и Мадриде-2022.

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