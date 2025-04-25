Новак Джокович: у нас сейчас не четыре турнира «Большого шлема», а около 12!

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2024 года серб Новак Джокович высказался о плотности расписания в туре.

«На нашем пути много проблем и много препятствий. И одна из них, если не самая большая, — это продолжительность сезона, который является самым длинным среди всех видов спорта в мире. Мы начинаем в январе и заканчиваем едва ли не в конце ноября. Для меня это слишком долго. Так было всегда, но в последние годы, когда произошли изменения, почти все турниры «Мастерс» стали длиться не одну, а две недели. Если задуматься, у нас сейчас не четыре турнира «Большого шлема», а около 12! Это занимает много времени на поездки, будучи вдали от семьи и дома», — приводит слова Джоковича Relevo.